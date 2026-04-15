女優の新川優愛、平祐奈、モデルのトラウデン直美が１５日、都内で応援アンバサダーを務める「２０２７ミス・ティーン・ジャパン」（１０月１１日決勝大会）の記者発表会に出席した。１３〜１９歳の女性を対象にしたオーディション。グランプリには賞金１００万円とＡＢＥＭＡの番組出演権が授与される。昨年から審査員も務めている新川は「やはり目の前で自己ＰＲや特技の披露をしてくれる。審査員は生半可な気持ちじゃできな