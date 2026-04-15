◆米大リーグドジャース２―１メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースが１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に勝利し、２連勝でカード勝ち越しを決めた。大谷翔平投手（３１）は「１番・ＤＨ」で先発出場し、４打席目に申告敬遠で出塁し、連続試合出塁記録を「４８」に伸ばした。先発・山本由伸投手（２７）は今季最長７回２／３を投げて４安打１失点７奪三振の好投を見せ