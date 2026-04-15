声優で俳優の宮野真守が１５日、都内で行われた劇団☆新感線の４６周年興行・夏公演「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（６月１２日〜７月１２日、東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ）の製作発表にＷＥＳＴ．の神山智洋、古田新太らと出席した。大正時代のとある炭鉱の町を舞台に、名探偵・アケチコ五郎（宮野）と新田一耕助（神山）、町一番の大富豪（古田）らが繰り広げる歌あり、踊りあり、アクシ