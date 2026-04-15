WEST．神山智洋（32）が15日、都内で行われた2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演SHINKANSEN☆RSP怪奇骨董音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」（東京ドリームパーク内のEX THEATER ARIAKEで6月12日開幕）製作発表に出席。アニメ好きで、単独初主演の声優・宮野真守（42）の出演したアニメを見ており、稽古中に宮野の声が「キャラに変換される瞬間が幸せ」と満面の笑みを浮かべた。「アケチコ！〜蒸気