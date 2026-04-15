ドジャースの大谷翔平選手が日本時間15日のメッツ戦に1番指名打者で先発出場し、日本選手連続出塁記録を48試合に更新しました。前日、右肩にデッドボールを受けた大谷選手はこの日も休まず先発出場。第1打席はレフトフライ。第2打席はショートゴロに、第3打席はレフトフライに倒れました。それでも第4打席に申告敬遠で出塁し、日本選手連続出塁記録を48試合に更新しました。