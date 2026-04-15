フランスとイスラエルにルーツを持つシンガーソングライター／ディレクター ヤエル・ナイムが、ビルボードライブ東京にて6月16日に来日公演を開催する。 （関連：藤井 風、Creepy Nutsら『コーチェラ』初出演への期待世界的フェス参加に見る日本人アーティストの現在地） 代表曲「New Soul」がフランスやアメリカをはじめ世界各国でチャート1位を記録し、Billboard Hot 1