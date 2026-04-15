私はミユキ（49歳）。義両親が70代後半になり、旦那のカズオが「家を売って義実家に同居する」と言い出しました。義父の姉であるスズさんを高齢者施設から引き取って、私や娘のモモに面倒を見させ、財産をもらおうと企んでいたのです。けれどスズさんは聡明で優しい人です。施設まで会いに行った義両親と旦那は、お金目当てと見抜かれてそそくさと帰っていきました。その後、私はスズさんから「私からの最後のお節介」と封筒を渡さ