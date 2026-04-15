年金支給日の15日に合わせて長崎市では、ニセ電話詐欺対策の防犯キャンペーンが行われました。 （警察官） 「怪しい電話がかかってきたらすぐ切るように」 防犯キャンペーンを行ったのは、長崎警察署の警察官ら6人です。 4月15日は今年度最初の年金支給日にあたることから、高齢者にニセ電話詐欺への注意を呼びかけるチラシなどを配りました。 （長崎警察署生活安全課 永吉 邦行係長） 「電話