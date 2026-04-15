通学路で子どもたちが交通事故に巻き込まれるのを防ごうと、警察官による街頭指導が行われました。 （警察官） 「倒れるときに頭を守る、大事なヘルメットとなるのでかぶってください。安全運転でお願いします」 子どもたちの交通安全に向け、街頭指導は県内各地の通学路で一斉に行われました。 JR西諌早駅の周辺では、今月1日から導入された自転車の青切符制度について周知しました。 （県警本部交通部 交通