首脳会談を前に握手を交わすポーランドのトゥスク首相（左）と高市首相＝15日午前、首相官邸高市早苗首相は15日、ポーランドのトゥスク首相と官邸で会談した。ロシアによるウクライナ侵攻を巡り、ウクライナに公正かつ永続的な平和を実現するため、連携を強化する方針を確認した。安全保障、経済など幅広い分野での協力拡大に向け、両国関係を「包括的戦略的パートナーシップ」へ格上げすることで一致した。ポーランドは北大西