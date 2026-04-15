俳優でモデルの新川優愛（32）が15日、都内で行われた2027ミス・ティーン・ジャパン開催発表会に出席。“口パク”が特技であると明かした。【全身ショット】似合う！白の花柄ワンピで登場した新川優愛発表会では、『ミス・ティーン・ジャパン』に今出るとするならどんな特技を審査員に見せるかという質問を受けた。新川は悩んだ末に“口パク”を挙げた。「歌は歌えないんですけど、口パクはうまいんですよ。有名な曲に合わせ