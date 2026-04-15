メッツ戦に先発したドジャース・山本＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは14日、各地で行われ、ドジャースの山本はロサンゼルスでのメッツ戦に先発して7回2/3を投げ、1本塁打を含む4安打1失点で勝敗は付かなかった。大谷は「1番・指名打者」で出場し、七回まで3打数無安打。試合は八回表を終えて1―1。ホワイトソックスの村上はレイズ戦に「3番・一塁」で出場し、3―8の九回に9試合ぶりの本塁打となる5号2