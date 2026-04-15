◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャース・山本由伸投手がメッツ戦に先発登板し、8回途中4被安打1四球の1失点で降板しました。今季2勝1敗、防御率2.50の成績で3勝目を狙うも初回、先頭打者に95.3マイル(約153.4キロ)のストレートをライトスタンドに運ばれ失点。6連敗中で直近2試合無得点のメッツ打線にまさかの先制点を献上しました。それでも後続を3人で抑え最少失点で切り抜けると、その裏には味