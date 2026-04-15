元千葉県警警部補の森雅人氏が１５日、「ひるおび」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では京都府南丹市の山林で、遺体で見つかった安達結希さんの自宅に、警察が家宅捜索に入ったことを報じた。森氏は「京都府警は昨日（１４日）の段階では、まだ事件事故の両面で捜査すると発表していたんですが今回は死体遺棄容疑で裁判所から許可状を持って捜索に入っています。京都府警としては死体遺棄容疑は立件可能と判断していると思う」