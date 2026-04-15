ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのギタリスト・ＳＵＧＩＺＯが１５日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。発生から１０年経過した熊本地震への思いをつづった。２０１６年４月１４日に発生した熊本地震は死者２１１名、重軽傷者３７４６名に及ぶ甚大な被害を出した。ＳＵＧＩＺＯは１４日深夜に「犠牲になられた全て方々に謹んで哀悼の意を捧げます。被害を受けられた全て方々に改めて心からお見舞い申し上げます」と投稿。