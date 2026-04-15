右腹斜筋の負傷で離脱中のムーキー・ベッツ内野手（３３）が順調な回復ぶりをアピールした。チームに帯同してリハビリを続けるベッツは「投げたり走ったりできるし、痛みは感じるけど、それほどひどくはない。まだバッティングは始めてないけど、メディシンボールを投げる練習をしているんだ」と米メディア「ＡＭ５７０ＬＡスポーツ」に明かしている。４日（日本時間５日）のナショナルズ戦の走塁時にわき腹を痛めて途中交代。