ニューエラジャパンは2026年4月、健康科学の専門家と共同で実施した「帽子の表面温度を下げる"5秒リセット"術」の実証結果を発表した。本調査および実測は2026年4月1日に武蔵野美術大学にて、健康科学の専門家である北徹朗教授監修のもと、人工太陽を模した白熱灯を用いた照射実験およびサーモグラフィによる温度測定によって行われた。○真夏日の前倒しで進む"二季化" 今春は「10年に一度レベル」の高温か春の熱中症アラートマッ