今月から自転車にも導入された「青切符」を悪用した事案です。鹿児島県内の男子高校生が自転車で登校中に警察官を名乗る男2人に現金を騙し取られ、警察は詐欺容疑で捜査しています。 「手信号していないから違反。今、反則金を払ったほうがいい」 県警によりますと日置市の路上で14日、男子高校生が自転車で登校中、警察官を名乗る男2人に現金6000円を騙し取られたということです。 男2人は交差点を右折した高校生を車で追いか