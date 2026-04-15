障害通算２００勝の西谷誠騎手＝栗東・中内田充正厩舎＝が４月１５日、栗東トレセンで改めて現役を引退することを発表した。中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）で騎乗予定だったレッドファーロ（牡７歳、栗東・松永幹夫厩舎、父ハーツクライ）が、歩様に違和感が生じたため回避することが決定。１４日に同馬が所属する東京サラブレッドクラブのホームページにコメントを寄せ、今月