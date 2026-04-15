◆国際親善試合米国０―１日本（１４日、米国・シアトル）なでしこジャパンは、敵地での米国３連戦２戦目で１―０の勝利を挙げた。第１戦は１―２で落としたが、２試合目で勝利。１７日（日本時間１８日）に第３戦を戦う。＊＊＊２７年Ｗ杯に向けた試金石となる３連戦の２戦目で、なでしこジャパンが米国相手に価値ある白星をつかんだ。第１戦から先発９人を入れ替えた日本は、前半２７分に先制に成功。中央の崩し