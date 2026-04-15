AX-KCR80 東芝ライフスタイルは、AUREXブランドの新製品として、CDラジオカセットレコーダー「AX-KCR80」、ホームラジオ「AX-HR20」、CDラジオ「AX-CW10」の3機種を4月に発売する。価格はオープン。 AX-KCR80 CD、ラジオ、カセットテープに加え、Bluetooth受信にも対応したミニCDラジカセ。高磁力磁石を採用したスピーカーを搭載し、透明感のあるクリアな音質と、厚みのある