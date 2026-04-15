◆米大リーグドジャース―メッツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・メッツ戦に「１番・指名打者」で先発出場し、同点の８回１死二塁で迎えた４打席目の好機には申告敬遠が宣告され、球団史上４位で、ロサンゼルス移転後では２位となる７５〜７６年のロン・セイを上回る４８試合連続出塁を達成した。この日のメッツ先発は