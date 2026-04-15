天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）に参戦するスティンガーグラス（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父キズナ）は、ダミアン・レーン騎手との初コンビで同レースへ挑むことが、１５日、分かった。管理する友道調教師が発表した。同馬は昨年末に友道厩舎に転厩し、転厩初戦となったダイヤモンドＳを快勝していた。友道調教師「太め感もなく帰ってきました。うちにいなかったタイプのステイヤーですね