定食チェーン「定食屋 宮本むなし」（運営：M&Sフードサービス）は、きょう15日から春夏グランドメニューをリニューアルし、販売開始した。【写真】宮本むなし新メニュー『小さな漬けまぐろ丼とざるそば』『小さな豚生姜焼き丼とざるそば』『こだわり豚汁と玉子焼きの定食』更科そばのざるそばと特製醤油ダレの漬けまぐろ丼、生姜の香り高い豚生姜焼き丼が味わえる『漬けまぐろ丼とざるそば』や『豚生姜焼き丼とざるそば』