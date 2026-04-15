声優の宮野真守（42）とWEST.の神山智洋（32）が15日、都内で人気劇団「劇団☆新感線」の舞台「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」の製作発表に出席した。2人の名探偵が人気劇団「黒ダイヤ歌劇団」を巡る怪事件に挑むミステリー。宮野は名探偵アケチコ五郎、神山はアケチコとタッグを組む名探偵・新田一耕助を演じる。2人は初共演。神山はアニメ好きで「宮野さんがオコエを担当しているアニメもたくさん見さ