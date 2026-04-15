気象予報士の穂川果音さんが4月15日、自身のインスタグラムを更新し、季節外れの暑さに合わせた服選びのコツを紹介しました。【写真を見る】【 穂川果音 】「着痩せして見えますよ！」季節外れの暑さに合わせた服選び伝授「この時期一番気をつけているのが『中途半端なゆったりトップス』」穂川さんは「昨日の東京は最高気温25℃近くまで気温が上がって、4月中旬でこの暑さは、身体がまだ慣れていなくて服選びに迷っちゃうよね」