タレント・ミュージシャン・ラジオパーソナリティなどで活躍し、今年1月下旬に食堂がんで亡くなったモーリー・ロバートソンさんの妻で、俳優の池田有希子さんが「人生第二幕」を迎えた思いを綴っています。 【写真を見る】【 池田有希子 】「遠慮する必要もなくなった人生第二幕」に大型テレビその一方オーブン料理を作って「モーリーが絶対欲しがるやつ」【 モーリー・ロバートソン 】池田さんは「オーブンでラザニアを作