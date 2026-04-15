首相官邸のXが更新されました。【映像】Xに投稿された“偽サイト”の画像「【注意喚起】首相官邸ホームページになりすました偽サイトの存在が確認されています。高市総理の映像を悪用し、投資プロジェクトに勧誘するもので、アクセスすると、投資詐欺や個人情報を盗まれる等の被害にあうおそれがあります。首相官邸ホームページで投資勧誘をしたり氏名・電話番号の入力を求めたりすることはありません。くれぐれも御注意ください