【「別冊少年チャンピオン」5月号】 4月15日 発売 価格：750円 秋田書店は、マンガ雑誌「別冊少年チャンピオン」5月号を本日4月15日に発売した。価格は750円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭カラーには、増田英二氏の「今朝も揺られてます」が単行本4巻の発売を記念して登場。本誌では一挙2話が掲載される。 センターカラーには、