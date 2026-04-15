4月15日（現地時間14日）にスタートした「プレーイン・トーナメント2026」の初戦は、イースタン・カンファレンス9位のシャーロット・ホーネッツと10位のマイアミ・ヒートによる第8シード決定戦への出場権をかけた一戦となった。 ヒートは第2クォーター途中に主軸のバム・アデバヨが腰を負傷して途中退場するアクシデントに見舞われる中、デイビオン・