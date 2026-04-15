Ｇｌｏｂｅｅが大幅反発している。１４日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について、営業利益を３億３０００万円から４億３５００万円（前期比５．７％増）へ、純利益を２億２０００万円から２億９０００万円（同３．０％増）へ上方修正したことが好感されている。 売上高は２０億４０００万円（同２４．６％増）の従来見通しを据え置いたものの、広告獲得の効率化や自然流入による堅調なユーザーの確