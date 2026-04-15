ＫＬａｂが後場に入り急伸している。正午ごろ、スクウェア・エニックス・ホールディングス子会社のスクウェア・エニックスと共同開発中のスマートフォン向けローグライトＲＰＧ「ドラゴンクエストスマッシュグロウ」の正式サービス開始日が４月２１日に決定したと発表しており、これを好感した買いが入っている。なお、スクウェア・エニックスの公式ＹｏｕＴｕｂｅでオープニングトレーラ&#