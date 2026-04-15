売れるネット広告社グループが後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、子会社ビットコイン・セイヴァーが提供する暗号資産復旧サービスで、１５１ＢＴＣ（約１５億円相当）の暗号資産復旧案件を受注したと発表しており、好材料視されている。 同件は、過去に取得された暗号資産（ビットコイン）について、ウォレットへのアクセスが不可能となっている状況に対して、同社グループが保有す