午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０７５、値下がり銘柄数は４４５、変わらずは５１銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、証券・商品、銀行、精密機器など。値下がりで目立つのは鉱業、非鉄金属、卸売など。 出所：MINKABU PRESS