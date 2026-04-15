開催：2026.4.15 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 4 - 1 [マリナーズ] MLBの試合が15日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとマリナーズが対戦した。 パドレスの先発投手はマイケル・キング、対するマリナーズの先発投手はブライアン・ウーで試合は開始した。 2回表、8番 ドミニク・カンゾーン 3球目を打ってセンターへの犠牲フライでマリナーズ得点 SD 0-1 S