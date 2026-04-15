【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月16日22時よりNHK総合にて放送される『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』のセットリストとタイムテーブルが公開となった。 ■1970年代の名曲を厳選してオンエア！ 今回の放送では、20年目を迎えた『SONGS』の過去のパフォーマンスの中から、1970年代に発表された名曲が厳選して届けられる。 責任者の大泉洋と番組ナレーターの戸次重幸も