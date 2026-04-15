【写真】目黒蓮『non-no』誌面カット＆表紙ビジュアル 雑誌『non-no』の公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）の誌面カットが公開された。 ■やわらかな表情でまっすぐ視線を向ける目黒蓮 公開された誌面カットでは、淡いブルーを背景に、ブルーのシャツにブラウン系のトップス、ベージュのジャケットを重ねた目黒が登場。 両手を頭の上に組んだポーズで、まっすぐ視線を向ける姿が2ページにわたっ