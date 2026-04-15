15日13時現在の日経平均株価は前日比528.72円（0.91％）高の5万8406.11円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1075、値下がりは445、変わらずは51と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を226.88円押し上げている。次いでＳＢＧ が193.89円、ベイカレント が23.47円、東エレク が23.13円、太陽誘電 が19.41円と続く。 マイナス寄与度は41.