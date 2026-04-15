ハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」は22日より、「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」と「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で発売する。【写真】相性抜群！期間限定のフローズンフルーツレモネードソーダ2種も登場昨年12月に販売商品を決定する特別企画「パクチーバーガー総選挙」を開催。約1万人のパクチーをこよなく愛するファン“パクチニスト”が参加した。新作商品候補4種（ラクサ・プー