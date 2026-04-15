アニメ「機動戦士ガンダム」に登場する「ハロ」そっくりのロボットが、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）で活躍することになった。宇宙ロボットを開発する新興企業「スペースエントリー」（茨城県つくば市）が企画し、ハロを手がけたメカニックデザイナー大河原邦男さん（７８）にデザインを依頼した。来春までに米国で打ち上げ、ＩＳＳの日本実験棟「きぼう」で運用する予定だ。ロボットは直径２１センチの球形でアルミ製。微小