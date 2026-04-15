女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が16日、第14話が放送される。ある夜、美津（水野美紀）と安（早坂美海）が、りん（見上）の家に突然押しかけてきて、東京での家族4人暮らしが始まる。その上、美津はりんの働く店が心配だと卯三郎（坂東彌十郎）に話を聞きに瑞穂屋にやってきてしまい…一方の直美（上坂）は、小日向（藤原季節）