中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『鬼女の棲む家』(毎週水曜24:24〜)の第3話が、15日に放送。今回、石田ひかり演じる“鬼女”星野明香里が狙うのは、子どもの夢を踏みにじる転売ヤー。高額転売の実態に怒りを爆発させ、アジト特定に動き出す。石田ひかり同作は、SNSに映るわずかな情報から住所や家族構成まで特定し、標的を炎上へと追い込む情報社会の“鬼女”を描くドラマ。昼間はごく普通の主婦として暮らす明香里が、裏では“歪