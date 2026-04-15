フジテレビの縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」が15日、北米市場でのサービス提供を開始した。フジテレビのプラットフォームとしては初の海外進出となり、今後は100カ国以上への拡大を目指す。「FOD SHORT」「FOD SHORT」は、1話約1分の縦型ショートドラマを配信するアプリ。2025年7月のサービス開始以来、国内で急速に成長しており、2025年12月にはアプリ調査会社・Sensor Towerの調査で、国内のショートドラマパブリッシャ