筆者の話です。高校の吹奏楽部の記念演奏会で、思いがけない光景を目にしました。無口な父が見せた行動の意味を、あとから知ることになります。 客席に感じた、あたたかな違和感 「じゃあ先に帰るな」演奏会が終わったあと、父はそれだけ言って会場を後にしました。高校の吹奏楽部の記念演奏会で、卒業生も集まり演奏することになっていました。 実家は島にあり、会場まで来るのは簡単ではありません。コンクー