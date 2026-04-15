記事ポイントNEXCO東日本北海道支社が北海道内の高速道路を定額で乗り降り自由にできる「道トクふりーぱす」を販売中春から秋は北海道全線、冬は道北・道東・道南の各エリアで旅行日数に合わせて選べる沿線施設の割引特典やアンケート抽選もあり、北海道ドライブをまとめてお得に楽しめる NEXCO東日本北海道支社が、北海道内の高速道路を定額で使えるETC車限定商品「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす」を発売しています。北海