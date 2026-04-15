記事ポイント企画屋かざあながトロロアオイ粉末を使ったアイスとうどんをクラウドファンディングで展開しています。わしのねりプロジェクトが家庭で育てたトロロアオイを和紙職人へ届ける参加者を募集しています。トロロアオイの根以外も食品に活用する取り組みが小川町の農家支援と和紙文化の継承につながります。 企画屋かざあなが、手漉き和紙に欠かせないトロロアオイを食材として楽しめる商品を展開しています。トロロア