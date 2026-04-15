女優の寺島しのぶが14日までに自身のインスタグラムを更新。息子の歌舞伎俳優の尾上眞秀(13)と同い年のフランス人の美少年2ショットを披露した。 【写真】尊い！ 13歳の美少年同士奇跡の邂逅 あどけない表情の2人だが、フランス人の少年は、寺島によれば“スケートボードのヨーロッパチャンピオン”だと、驚きの経歴を紹介した。 寺島は「同じ13歳。初めての歌舞伎鑑賞」と息子たちの2ショット写真を