記事ポイント「ヨード卵・光」が50周年を機に新パッケージへ刷新コク3.5倍のおいしさを伝えるデザインで売り場でも選びやすい6個入、10個入（小玉）、4個入を全国で順次購入できる 日本農産工業の「ヨード卵・光」が、発売50周年にあわせてパッケージをリニューアルしています。新デザインは、濃厚な味わいや毎日の食卓を少し豊かにする魅力を伝えやすくした仕上がりです。全国で順次発売しているので、いつもの卵を少しぜい