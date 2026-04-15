記事ポイントPUMA SAFETYの新作「SPRINT 2.1 DISC MID」は、柔らかさと丈夫さを両立したメッシュ素材で快適に履けます。DISCレーシングシステムやミッドカット仕様が、手袋着用時の着脱しやすさと足首まわりの安定感につながります。JSAA規格A種の安全性能や耐熱、耐油、静電気帯電防止性を備え、現場でも普段使いでも選びやすい一足です。 PUMA SAFETYの「SPRINT 2.1 DISC MID」は、軽さと安全性、履きやすさをまとめて求め