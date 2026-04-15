記事ポイントデージーネットの「Jitsiアプライアンスサーバ」が、オンプレミスで安全に使えるWeb会議基盤として登場します。Jitsiはブラウザだけで使え、ユーザ数や会議時間を気にせず運用しやすい点が魅力です。アプライアンス提供は初期構築の手間を抑え、企業や自治体が導入を始めやすくします。 デージーネットは、オンプレミスで導入できるWeb会議基盤「Jitsiアプライアンスサーバ」を4月20日から提供します。Jitsiは専